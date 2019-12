Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vers. Wohnungseinbruch

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten am 11.12.19, in der Zeit von 06:50 Uhr - 22:30 Uhr, in der Frohnhofallee eine Wohnungstüre an einer Dachgeschoßwohnung aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

