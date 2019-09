Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Behörden suchen mutmaßlichen Messerstecher

Schwere Verletzungen erlitt in der Nacht zum Montag ein 36-Jähriger in Langenau.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden sei das spätere mutmaßliche Opfer gegen Mitternacht auf zwei Männer in der Kirchgasse aufmerksam geworden. Allem Anschein nach sollen die Männer Streit mit einer Personengruppe gesucht haben, weshalb der 36-Jährige die beiden angesprochen habe. Ein Streit habe sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt. In deren Verlauf habe der kleinere der beiden Verdächtigen von hinten auf den 36-Jährigen eingestochen. Ein Anwohner kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Schwerverletzten. Die Verdächtigen seien zu Fuß in Richtung Hindenburgstraße geflüchtet. Die Polizei suchte nach den beiden, konnte sie aber nicht mehr antreffen.

Nach Erkenntnissen der Ermittler sei der Kleinere, der mutmaßliche Messerstecher, etwa 1,65 - 1,70 Meter groß und trage sehr kurze schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Er sei mit einem dunklen Trainingsanzug bekleidet gewesen.

Der zweite Verdächtige sei etwa 1,80 - 1,85 Meter groß und sehr schlank. Er trage kurze dunkle Haare und einen gepflegten Bart. Bekleidet sei er mit dunkler Jogginghose, dunklem Pullover und auffälligen Turnschuhen gewesen. Sie seien schwarz/weiß und vermutlich vom Hersteller "Nike".

Beide Verdächtigen seien Anfang 20 und hatten südeuropäisches Aussehen. Beide sollen deutsch mit schwäbischem Akzent gesprochen haben.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Ulm und fragt:

- Wer kennt die Verdächtigen oder wer hat deren Flucht beobachtet? - Wer hat die Tat beobachtet? (Hier kommt insbesondere die Personengruppe in Betracht, die vor der Tat mit den Verdächtigen mutmaßlich in Streit geraten war?) - Wer hatte zu den Tatverdächtigen in der Nacht vom 8. auf den 9. September Kontakt? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise an die Polizei bitte unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Holger Fink, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

