Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Dienstagabend (02.07.), gegen 19:25 Uhr, befuhren ein Fahrradfahrer und ein PKW die Plankstraße in gleicher Richtung. Nach ersten Ermittlungen der Polizei beabsichtigte der Autofahrer, nach rechts in die Engelbertstraße abzubiegen. Dabei stieß er mit dem 39-jährigen Kaarster zusammen. Der Radler stürzte dabei und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer hatte sich in Richtung Berliner Platz vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nach ihm fahndet nun die Polizei. Bei dem Auto soll es sich um einen älteren dunkelblauen 5er BMW handeln.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Neuss, 02131 300-0, entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell