Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Krad entwendet, Brand, Fahrzeuge zerkratzt, Sexualdelikt

Reutlingen (ots)

Unfall mit schwerverletzter Person

Am Samstagvormittag um 11.05 Uhr ist es in der Bellinostraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller gekommen. Der 75 -jährige Fahrer des Rollers der Marke Aprilia befuhr die Bellinostraße von der Ringelbachstraße her kommend. Auf Höhe des Gebäudes 72 fuhr eine 48 -jährige Dacia-Fahrerin von einem Privatgelände über den Bordstein auf die Bellinostraße und übersah den Aprilia-Fahrer. Dieser leitete aufgrund dessen eine Vollbremsung ein und kam zu Fall. Nachdem er fünf Meter über die Fahrbahn rutschte, kollidierte er schließlich mit der Frontschürze des Dacia. Er verletzte sich hierbei schwer und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Metzingen (RT): Alkoholisiert gestürzt

Am Samstagvormittag um 11.50 Uhr ist es in der Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Eine 25 -jährige Ford-Fahrerin wollte von dem Parkplatz eines Fitnessstudios nach links auf die Gutenbergstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 33 -jährigen Fahrer eines Motorades der Marke Yamaha. Der Motorradfahrer bremste daraufhin, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam schließlich zu Fall. Das Motorrad schlitterte weiter und prallte gegen den vorderen Stoßfänger des Ford. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe abgeben. Seine Verletzungen wurden im Rahmen der durchgeführten Blutentnahme ärztlich versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Reutlingen (RT): Vor Kindern masturbiert

Am Samstagmittag zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr ist es in der Blockäckerstraße zu einem unschönen Vorfall mit sexuellem Hintergrund gekommen. Zeugen beobachteten eine männliche Person, die sich zunächst in einem Gebüsch gegenüber einem eingezäunten Privatgrundstück aufhielt und zwei 4-jährige Kinder beobachtete. Dies erweckte bei den Zeugen zunächst den Eindruck, dass die Person urinieren würde. Im weiteren Verlauf jedoch führte die Person mit der Hand in der Hose Masturbationsbewegungen aus und beobachtet hierbei die beiden Kinder. Kurz vor dem Eintreffen der von den Zeugen verständigten Polizei entfernte sich die Person vom Gebüsch, konnte aber im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei dem 42-jährigen Mann aus Reutlingen wurde ein Atemalkoholwert von über zweieinhalb Promille gemessen.

Pfullingen (RT): Zu schnell um die Kurve

Am Samstagnachmittag um 13.46 Uhr ist es an der Einmündung Hauff- /Hölderlinstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 18 -Jährige befuhr mit ihrem Chevrolet die Hölderlinstraße, um von da aus nach links in die Hauffstraße abzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie beim Abbiegen zu weit nach links und streifte den Opel einer 48 -jährigen, welche von der Hauffstraße in Richtung Zeilstraße unterwegs war und nach rechts in die Hölderlinstraße abbiegen wollte. Im weiteren Verlauf prallte die Chevrolet-Fahrerin gegen einen nicht ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW eines 60 -Jährigen und schließlich gegen die Betonmauer eines sich dort befindlichen Gebäudes. Die Chevrolet-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Eine rettungsdienstliche Versorgung war nicht notwendig. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Reutlingen (RT): Radfahrer übersehen

Am Samstagabend um 22.30 Uhr ist es an der Kreuzung Heine-/Paul-Pfizer-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 49 -jähriger VW-Fahrer setzte seinen PKW zurück und übersah hierbei einen hinter ihm fahrenden 30 -jährigen Radfahrer. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Radfahrer kam zu Fall. Er wurde hierbei leicht verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Esslingen (ES): Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem vier Personen verletzt wurden, ist es am Samstag gegen 21.45 Uhr gekommen. Der 20 -jährige Fahrer eines Pkw Alfa Romeo befuhr die K 1215 aus Richtung Sirnau kommend in Richtung Deizisau und bog nach links in die Dornierstraße ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 61 -Jährigen, welcher ihm mit seinem Pkw VW Golf entgegenkam. Der Unfallverursacher, der Fahrer des VW Golf und sein 19 -jähriger Mitfahrer erlitten beim dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die 59 -jährige Beifahrerin des VW Golf wurde so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, beide Pkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): Harley-Davidson entwendet

In der Zeit zwischen Sonntag, 07. April und Samstag, 13. April ist ein Kraftrad der Marke Harley-Davidson, Typ V-Rod Muscle aus einer Tiefgarage in der Pliensauvorstadt im Geuernrain entwendet worden. Das Krad ist nicht zugelassen und war auf einem privaten Stellplatz des Besitzers abgestellt. Zum genauen Wert des Kraftrades können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Baltmannsweiler (ES): In Gaststätte eingebrochen

In der Zeit zwischen Freitag, 23.30 Uhr und Samstag, 10.00 Uhr ist in eine Gaststätte in der Baacher Straße eingebrochen worden. Die unbekannten Täter gelangten in die Gaststätte, nachdem sie eine Türe aufgehebelt hatten. In der Gaststätte wurden mehrere Schubladen geöffnet. Nach derzeitigem Stand war ihr Bemühen jedoch umsonst. Diebesgut erbeuteten sie keines.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Hinweisschild im Parkhaus angezündet

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag gegen 23.00 Uhr im Untergeschoß des Parkhauses Karlstraße ein unmittelbar neben dem Treppenhaus angebrachtes Hinweisschild mutwillig angezündet. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand rasch ablöschen. Der an dem Schild und der Fassade entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Ostfildern-Kemnat (ES): Einbruch vereitelt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag um 21.50 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Friedrichstraße einzubrechen. Er überstieg zunächst einen Zaun und entfernte an dem Wohnhaus einen dort angebrachten Bewegungsmelder. Anschließend versuchte er an einem Fenster den Rollladen hochzuschieben, was jedoch vom anwesenden Bewohner bemerkt wurde. Der Täter flüchtete hierauf zu Fuß, eine Personenbeschreibung von ihm konnte der Geschädigte aufgrund der Dunkelheit nicht abgeben.

Ostfildern-Nellingen (ES): Jugendliche brechen Kaugummiautomaten auf

Am Samstag um 23.26 Uhr ist der Polizei von einer Zeugin über Notruf mitgeteilt worden, dass im Moment sechs Jugendliche einen Automaten in der Ernst-Kirchner-Straße aufbrechen würden. Obwohl sie sich beim Eintreffen der ersten Streifen in verschiedene Richtungen entfernten, konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung insgesamt 5 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren vorläufig festgenommen werden. Sie hatten den an einer Garagenwand angebrachten Kaugummiautomaten mit einem Armierungseisen gewaltsam aufgebrochen und den Inhalt in Form von Kaugummis und Plastikenten entwendet. Diese fanden sich dann in den Hosentaschen der Festgenommenen, welche nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen jeweils ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Der Wert des Diebesgutes und der Schaden an dem Automaten beläuft sich auf 400 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pkw zerkratzt (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum von Freitag, 19.00 Uhr und Samstag, 18.10 Uhr sind in der Echterdinger Hirschstraße insgesamt vier Pkw unterschiedlicher Marken erheblich zerkratzt worden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Einer Anwohnerin war am Samstag gegen 03.00 Uhr eine männliche Person aufgefallen, welcher am Kofferraum eines geparkten Pkw rüttelte. Dieser Mann war komplett schwarz gekleidet, hatte dunkle schulterlange gewellte Haare und trug eine Umhängetasche mit sich. Das Polizeirevier Filderstadt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711/70913.

Owen (ES): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall, welcher mit einem Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro endete, ist es am Samstag um 23.00 Uhr gekommen. Der 35 -jährige Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Beurener Straße in Richtung Ortsmitte und bog nachfolgend nach links in die Kirchheimer Straße ab. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß auf der bevorrechtigten Kirchheimer Straße in Richtung Lenningen fahrenden Pkw Daimler-Benz, der von einem 61 -Jährigen gelenkt wurde. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision, die mit dem wirtschaftlichen Totalschaden beider Fahrzeuge endete. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bissingen an der Teck (ES): Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Eine unliebsame Begegnung mit dem Erdboden machte ein 17 -jähriger Mountainbike-Fahrer am Sonntag gegen 02.23 Uhr. Er befuhr den Verbindungsweg (Hofweg) von Hepsisau nach Bissingen und kam etwa 500 Meter vor der Einmündung in die Alte Weilheimer Straße alleinbeteiligt zu Fall. Er schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf und zog sich eine größere Platzwunde und Gesichtsprellungen zu. Da er deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Rottenburg (TÜ): Alleinbeteiligt mit dem Fahrrad gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 16 -jähriger Mountain-Bike Fahrer zugezogen, als er am Samstagmittag um 12.30 Uhr in der Bahnunterführung der Gospertstraße zu Fall kam. Aus bislang unbekannter Ursache rutschte er mit seinem Fahrrad aus und prallte in der Folge mit dem Kopf gegen eine Betonmauer. Er wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:



Michael Lainer, PvD, Telefon 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell