Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Widerstand gegen Polizeibeamte

Hamminkeln (ots)

Während einer Veranstaltung in einer Reithalle am Sonntag gegen 03.25 Uhr, gerieten zwei Brüder aus Wesel in Streit.

Einer der Beiden, ein 22 Jahre alter Mann aus Wesel, ließ sich auch durch Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma nicht beruhigen und biss einen von ihnen sogar in den Finger.

Polizeibeamte, die sich ebenfalls auf dem Gelände an der Bergstraße befanden, fesselten den jungen Mann.

Hierbei schlug und trat er weiter um sich und auch nach den Polizistinnen und Polizisten, die Mühe hatten, den tobenden Weseler zu beruhigen. Doch damit nicht genug:

Die Kolleginnen und Kollegen mussten sich von ihm anspucken lassen und während der Ingewahrsamnahme zerschlug er einem Beamten sogar die Brille.

An Händen und Füßen gefesselt, transportierten ihn die Ordnungshüter schließlich zur Polizeiwache Wesel. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Anschließend durfte er den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. Der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma verletzte sich leicht, die eingesetzten Polizeibeamte blieben unverletzt.

Der 24-Jahre alte Bruder ging ebenfalls zunächst auf die Kolleginnen und Kollegen los. Er konnte jedoch mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Im Gegensatz zu seinem Bruder, verhielt er sich anschließend ruhig. Auch ihm entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Beide Weseler erwartet jetzt ein Strafverfahren.

