Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ein zu stilles Örtchen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Nach einem Toilettengang stand am 29.05.19 gegen 18:15 Uhr ein 56-jähriger Gast aus Ebersbach in der Pfälzerwaldvereinshütte "Hüttenbrunnen" vor verschlossener Tür-allerdings von innen. Der Gast meldete sich telefonisch bei der Polizei und gab an, dass niemand mehr da sei. Nachdem zunächst der Vorstand der Hütte nicht erreicht werden konnte, wurde die Feuerwehr mit der Rettungsaktion betraut. Kurz darauf konnte der eingeschlossene Gast dann doch durch den Vorstand befreit werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben



Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell