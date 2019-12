Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim -Trickdiebstahl

Bad Dürkheim (ots)

Am 12.12.19, gegen 12:45 Uhr, löste eine Seniorin in einer Apotheke in der Mannheimer Straße Rezepte ein, bezahlte diese und verließ die Apotheke. Hierbei hielt sie ihren Geldbeutel und die Medikamente in der Hand. Als sie bei ihrem in der Wasserhohl geparkten Pkw ankam, wurde sie von einem ca. 16 Jahre alten Mädchen (kurze Haare, dunkle Kleidung) angehalten. Dieses hatte ein Hinweisschild dabei, mit dem es um eine Spende bat. Obwohl die Seniorin nicht mit dem Mädchen sprach, suchte dieses mehrfach den Körperkontakt. Danach setzte sich die Frau in ihren Pkw und entschloss sich dann doch aus Mitleid etwas zu spenden. In dem Moment, wo sie den Geldbeutel öffnete, lehnte sich das Mädchen zu ihr ins Fahrzeug und küsste die Frau auf die Wange. Danach enfernte sich die junge Frau. Kurz darauf bemerkte die ältere Dame, dass ihr aus dem Geldbeutel mehrere Hundert Euro entwendet worden waren.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

