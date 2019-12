Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die FW Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 06.12.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal mehrfach ins Stadtgebiet alarmiert. Es begann um 14 Uhr mit einer Betriebsmittelspur in Voerde. Durch die Kreisleitstelle wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle entsandt. Auf der Bergstraße kam es zu einer Betriebsmittelspur. Diese wurde mittels Spezialreiniger neutralisiert. Der Einsatz endete um ca. 14.30 Uhr. Kurz nach der Beendigung der Einsatzstelle in Voerde, wurde Die Feuerwehr Ennepetal durch einen aufmerksamen Bürger über eine weitere Betriebsmittelspur informiert. Auf einem Parkplatz einer Freizeitanlage breitet sich ein Ölfilm über einen Parkplatz aus. Die Einsatzstelle wurde ebenfalls mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug angefahren. Die Betriebsmittelspur wurde durch den Spezialreiniger neutralisiert. Der Einsatz endete gegen 15.15 Uhr Um 15.45 Uhr wurde die Drehleiter der Feuerwehr Ennepetal in die Milsper Straße alarmiert. Vor Ort kam es durch den fließenden Verkehr zu einem Unfall mit einer Straßenbeleuchtung. Die Polizei benötigte Hilfe, da es zu einer Beschädigung am Leuchtmittel in einigen Metern Höhe kam. Das Leuchtmittel wurde mit Hilfe der Drehleiter in Augenschein genommen und konnte anschließend für den fließenden Verkehr wieder freigegeben werden. Der Einsatz endete um 16.20 Uhr. Es folgte eine weitere Alarmierung zu einer Betriebsmittelspur um 16.10 Uhr. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte lediglich ein Ölfleck auf dem Gehweg festgestellt werden. Dieser wurde ebenfalls mit Spezialreiniger neutralisiert. Der Einsatz endete um 16.40 Uhr.

