POL-PPMZ: Ober-Olm - Brennholz entwendet

Mittwoch, 09.10.2019 Von bislang unbekannten Tätern wurden im Bereich Ober Olm großen Mengen Brennholz entwendet. Der 54-jähirge Landwirt hatte auf seinem Acker in der Ober-Olmer Gemarkung, auf einer Fläche von ca. 100 Quadratmetern Brennholz gelagert, welches komplett entwendet wurde. Zum Abtransport dürften größere Fahrzeuge benötigt worden sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

