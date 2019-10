Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Serie von Kellereinbrüchen - 23 Kellerparzellen aufgebrochen

Mainz (ots)

Mittwoch, 09.10.2019

Im Mainzer Stadtteil Weisenau ereignen sich vom 08.10.2019 bis zum 09.10.2019 mehrere Kellereinbrüche. Betroffen sind hiervon zwei Wohnanwesen. Insgesamt wurden 23 Kellerparzellen aufgebrochen. Welche Gegenstände hierbei tatsächlich entwendet wurden, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Jedoch wurde Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

