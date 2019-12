Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 04.12.2019 um 13:42 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße alarmiert. Dort war die Fahrerin eines Kleinwagens aus ungeklärter Ursache seitlich von der Fahrbahn abgekommen und in einen auf dem Seitenstreifen geparkten Kombi gefahren. Beide Fahrzeuge waren deformiert und nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin konnte sich eigenständig befreien und wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt, es waren keine weiteren Personen betroffen. An beiden PKW wurden die Fahrzeugbatterien durch die Feuerwehr abgeklemmt und ausgelaufene Betriebsmittel abgestreut, sowie der Brandschutz sichergestellt. Der Einsatz konnte um 14:50 Uhr beendet werden. Ausgerückt waren ein Einsatzleitwagen, ein Rüstwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug mit insgesamt 17 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell