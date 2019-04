Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrskontrolle auf der Brackeler Straße: Vier Autofahrer offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs

Dortmund (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizei Dortmund haben am Dienstag (9. April) eine Verkehrskontrolle an der Brackeler Straße durchgeführt. Insgesamt 51 Fahrzeuge mit 72 Insassen wurden dabei kontrolliert. Viermal mussten sie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel schreiben, fünfmal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auf einen 29-jährigen Dortmunder sowie einen 26-jährigen Spanier traf gleich beides zu. Nicht nur verlief ein Drogenvortest bei dem 29-Jährigen positiv auf Kokain, sondern es ergaben sich bei seinem vorgelegten Führerschein auch erhebliche Zweifel an der Echtheit. Nicht nur war der Mann also ohne Fahrerlaubnis unterwegs, sondern es besteht zusätzlich der Verdacht der Urkundenfälschung. Der Drogenvortest bei dem 26-Jährigen zeigte ein positives Ergebnis in Bezug auf Cannabis (THC). Und auch bei ihm, der keinerlei Dokumente mit sich führte, besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Ebenfalls positiv verliefen die Drogenvortests bei einem 32-jährigen Dortmunder (THC) sowie einem 44-jährigen Dortmunder (THC und Kokain).

Eine Strafanzeige wegen einer Beleidigung zum Nachteil einer Polizeibeamtin musste gegen einen 55-jährigen Radfahrer geschrieben werden. Dieser fuhr an der Kontrollstelle vorbei. Als eine Beamtin ihn bat abzusteigen, um die eingesetzten Kräfte nicht zu gefährden, antwortete er prompt mit einer nicht jugendfreien Beleidigung.

