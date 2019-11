Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür

Ennepetal (ots)

Am 26.11.2019 kam es in einer Wohnung an der Milsper Straße in Ennepetal zu einem medizinischen Notfall. Da die Hilfeersuchende telefonisch der Feuerwehrleitstelle mitteilen konnte, dass sie die Wohnungstür nicht selbstständig öffnen könne, rückte um 23:06 Uhr der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ennepetal mit Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter sowie dem Rettungstransportwagen aus. Mit Spezialwerkzeug wurde die Wohnungstür gewaltfrei geöffnet und die Patientin zur weiteren medizinischen Versorgung dem Rettungsdienst übergeben. Die 8 Feuerwehrbeamten beendeten diesen Einsatz um 23:26 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell