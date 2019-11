Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person in Notlage

Ennepetal (ots)

Am 26.11.2019 kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma an der Breckerfelder Strasse in Ennepetal zu einem medizinischen Notfall; dort sollte sich nach ersten Meldungen ein Mitarbeiter in einer Zwangslage befinden und daher wurde, neben dem Rettungsdienst mit Rettungstransportwagen sowie dem Notarzteinsatzfahrzeug, um 08:53 Uhr von der hauptberuflichen Feuer- und Rettungswache Ennepetal auch das Hilfeleistungslöschfahrzeug, das Tanklöschfahrzeug sowie der Gerätewagen TECHNIK zur Einsatzstelle entsendet. Bei deren Eintreffen war die Person jedoch bereits aus ihrer Zwangslage befreit, so dass sich die Maßnahmen der 7 Feuerwehrbeamten auf die Unterstützung des Rettungsdienstes beim Transport des Patienten zum Rettungsmittel beschränkten; dieser Einsatz wurde um 09:30 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell