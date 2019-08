POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Litzelstetten

Sachbeschädigung

Unbekannte Vandalen tobten sich während des vergangenen Wochenendes auf dem öffentlichen Grillplatz "Purren" aus und hinterließen einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Im Einzelnen wurden drei Mülleimer aus der Verankerung gerissen und mutwillig zerstört, aus Sitzbänken wurden Holzlatten herausgerissen, bzw. diese mit einer Axt beschädigt. Weiterhin wurde eine Dixi-Toilette umgeworfen und eine frisch gepflanzte Winterlinde mehrfach angesägt. Aufgrund des hinterlassenen Abfalls war eine mehrstündige Reinigung durch einen Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs notwendig. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wollmatingen, Tel. 07531 94299-0, zu melden.

Konstanz

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr, vor dem Gebäude Bruder-Klaus-Straße 5 ein verschlossen abgestelltes Fahrrad der Marke "Rose", Modell "Team DX Cross 2000 MB", Farbe schwarz/blau-matt, im Wert von rund 1.700 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Konstanz, Tel. 07531 995-0, erbeten.

Singen

Unfall

Sachschaden von rund 5.000 Euro an zwei Pkw entstand bei einem Unfall am Dienstag gegen 21.00 Uhr in der Waldheimsiedlung. Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin geriet in Richtung Singen aus unbekannter Ursache zu weit nach links über die Fahrbahnmitte und streifte einen entgegenkommenden Chevrolet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Hilzingen

Fahrrad gestohlen

Aus der Garage eines Hauses im Feldlerchenweg hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Mountainbike der Marke CUBE, Modell Tricon 29, Farbe schwarz-grün, mit Laufrädern der Firma DT Swiss und weißen Speichen im Wert von ca. 3.000 Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Fahrrades geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Singen, 07731 888-0, aufzunehmen.

Engen

Feuerwehreinsatz

Ein vergessener Kochtopf auf dem Herd war die Ursache für einen Feuerwehreinsatz am heutigen Mittwochmorgen gegen 05.00 Uhr in der Emil-Dannecker-Straße. Nachdem per Notruf eine starke Rauchentwicklung im Haus gemeldet worden war, rückte die Feuerwehr Engen aus und öffnete die Tür der betroffenen Wohnung. Der Bewohner, der sich etwas zu Essen kochen wollte, war eingeschlafen und hatte von dem Brand nichts bemerkt. Er wurde nicht verletzt.

Engen

Vor Polizei geflüchtet

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 00.45 Uhr im Ortsgebiet von Engen vor der Polizei geflüchtet. Der Mann sollte einer Kontrolle unterzogen werden und gab anstatt anzuhalten Gas. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Anselfingen davon, die Polizisten im nachfolgenden Streifenwagen konnten beobachten, wie ein Beifahrer mehrere zunächst unbekannte Gegenstände aus dem Fahrzeugfenster warf. Im Ortsgebiet von Anselfingen hielt der Fahrer schließlich an und stieg aus dem Pkw aus. Dabei kam den eingesetzten Polizeibeamten eine deutlich wahrnehmbare Cannabis-Geruchswolke entgegen. Der sichtlich nervöse 18-Jährige gab sich zunächst ahnungslos, auch seine drei Mitfahrer wollten ebenfalls nichts von dem Geruch wissen. Ein Urintest beim Fahrer verlief jedoch positiv auf THC. Daher wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die während der Fahrt aus dem Pkw geworfenen Gegenstände entpuppten sich als Crusher und Marihuanapäckchen in geringer Menge. Die Ermittlungen dauern an.

Stockach

Unfall

Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand bei einem Unfall am heutigen Mittwoch gegen 02.15 Uhr zwischen Hoppetenzell und Zizenhausen. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker war auf der Aachtalstraße in Fahrtrichtung Zizenhausen unterwegs und beschleunigte vor dem Ortsausgang in einer Kurve so stark, dass das Heck des Pkw ausbrach und der Wagen nach links mit der Fahrzeugfront gegen die Schutzplanke schleuderte. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 25-Jährige derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

