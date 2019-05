Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Navi aus Lkw gestohlen

Altena (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Mühlenrahmede die Scheibe eines Lkws zerstört. So kommt kam er in das Fahrerhaus, wo er ein Garmin-Navigationsgerät an sich nahm. Das Fahrzeug parkte auf dem Betriebsgelände einer Firma an der Rahmedestraße. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell