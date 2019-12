Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Jugendliche Radfahrerin leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 13.12.19, gegen 07:50 Uhr, befuhr eine 17-jährige Jugendliche mit ihrem Rad den neben der Salinenstraße parallel verlaufenden Radweg und wollte die Dr.-Kaufmann-Straße an der Einmündung der Dr.-Kaufmann-Straße in die Salinenstraße auf dem Radweg überqueren. Eine 19-jährige Hyundai - Fahrerin, die ebenfalls die Salinenstraße in Richtung Dr. Kaufmann-Straße befuhr, sah die bevorrechtigte Jugendliche zu spät und stieß mit dieser zusammen. Hierbei wurde die Jugendliche leicht verletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.250 Euro.

