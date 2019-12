Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 85-jähriger Senior durch falschen Polizeibeamten um 38.000,- Euro betrogen

Ein 85-jähriger Herr wurde am Mittwochmorgen von einer männlichen Person angerufen, die sich als Polizeibeamter Florian Hoffmann ausgab. Ihm wurde mitgeteilt, dass ein Zettel mit seinem Namen abgegeben worden wäre und man vermute, dass bei ihm eingebrochen werden soll. Er wurde gebeten die Ermittlungen durch die Übergabe von Bargeld zu unterstützen. Zunächst wurde eine Summe von 20.000,- EUR vereinbart. Diese hob der Senior bei seiner Bank ab und legte sie in einem Umschlag auf seine Mülltonne vor dem Haus ab. Kurz darauf läuteten zwei Männer mit südländischem Aussehen an der Haustür des Mannes. Da diese jedoch nicht wussten, was sie tun sollten, zogen sie ohne das Geld mitzunehmen wieder ab. Der Senior wurde telefonisch angewiesen den Umschlag des angeblichen Polizisten zunächst wieder von der Mülltonne zu nehmen und später wieder dort hin zu legen. Kurze Zeit später war der Geldumschlag verschwunden. Anschließend meldete sich Herr H. erneut und bat um mehr Geld. Man einigte sich auf 18.000,- EUR, die der Geschädigte erneut bei seiner Bank abhob und auf die gleiche Weise übergab. Der letzte Täterkontakt bestand am 13.12.2019, gegen 08:00 Uhr. Hierbei versuchte der Täter den Geschädigten zu beruhigen und sicherte ihm eine Geldrückgabe zu. Während des gesamten Tatzeitraumes hielt der Anrufer ständig telefonischen Kontakt zu dem betrogenen Gimmeldinger Herrn.

