Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall verursacht +++ Verdacht der Drogenbeeinflussung

Delmenhorst (ots)

Ein 44-Jähriger aus Delmenhorst verursachte am gestrigen Tage gegen 15:50 Uhr einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Elbinger Straße.

Der 44-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Elbinger Straße in Fahrtrichtung Am Stadion und kam in Höhe der Hausnummer 15 in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Am linken Fahrbahnrand prallte er gegen den geparkten Pkw eines 73-Jährigen. Verletzungen trug der Delmenhorster nicht davon.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Test wurde nicht durchgeführt, der Konsum von Heroin allerdings eingeräumt. Gegen den Delmenhorster wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Für das Verfahren musste ihm eine Blutprobe entnommen werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell