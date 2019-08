Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Scheiben eines Pkw beschädigt

Am Sonntag, 11. August 2019, beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen 02.30 und 07.00 Uhr mehrere Scheiben eines Pkw der Markes Hyundai, der in der Kolpingstraße stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 11. August 2019, wurde um 15.20 Ihr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen auf dem Birkenweg kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Straßenverkehrsgefährdung durch Geisterfahrer

Am Sonntag, 11. August 2019, kam es um 18.25 Uhr im Bereich der Auf- /Abfahrt Cloppenburg-West der B213 beinahe zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw, da ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen in falscher Fahrtrichtung die Auffahrt zur B213 befuhr. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Lastrup, der die B213 über die Ausfahrt Cloppenburg-West verließ, konnte nur durch eine Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß im Kurvenbereich der Abfahrt verhindern. Anschließend verließ der Geisterfahrer die Auffahrt rückwärts und stellte sein Fahrzeug im Bereich der Warthestraße ab, wo er durch den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch verwickelt wurde. Auf dem Weg zur Warthestraße gefährdete der Mann noch einen weiteren Verkehrsteilnehmer. Bei dem polnischen Pkw-Fahrer konnte keine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg wurde die Fahrerlaubnis des Mannes beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung über 300 Euro einbehalten.

