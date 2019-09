Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Skulptur entwendet

Geilenkirchen (ots)

Zwischen Samstag (7. September), 17 Uhr und Dienstag (10. September), 12.30 Uhr wurde auf einem Friedhof an der Heinsberger Straße eine Skulptur entwendet. Die Skulptur wurde von der Granit-Grabplatte abgesägt. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell