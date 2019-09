Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vor Kontrolle geflüchtet und verunfallt

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Dienstag, 10. September, beabsichtigten Beamte der Kreispolizeibehörde im Rahmen einer Streifenfahrt an der Rurstraße den Fahrer eines Kleinkraftrades zu kontrollieren. Der Fahrer des Zweirades reagierte jedoch weder auf Anhaltezeichen per Hand noch mittels der Anzeige auf dem Funkstreifenwagen oder Blaulicht und Martinshorn. Er bog von der Rurstraße in einen Wirtschaftsweg ab, der in Richtung Adolfosee führt. Der Fahrer des Kleinkraftrades geriet auf den unbefestigten Rand des Wirtschaftsweges und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, als der Fahrer des Streifenwagens zu einem Überholvorgang ansetzte. Der Zweirad Fahrer prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Seite des Polizei Fahrzeugs und stürzte in ein nebenliegendes Maisfeld. Er verletzte sich leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde er zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gegen ihn gefertigt wurde. Zudem stellten die Beamten fest, dass das am Zweirad angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben wurde. Das Kleinkraftrad wurde deshalb sichergestellt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an.

