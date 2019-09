POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Auf der Straße Alte Landstraße ereignete sich am 10. September (Dienstag), gegen 17.50 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 25-jähriger Mann aus Mehrlingen (Rheinlang-Pfalz) fuhr mit einem Kleintransporter Mercedes auf der Kreisstraße 29, aus Richtung Tüschenbroich kommend in Richtung Landstraße 367. Dort beabsichtigte er nach links in Richtung Arsbeck weiterzufahren. Ein 19-jähriger Mann aus Heidenheim an der Brenz (Baden-Württemberg) fuhr mit seinem Pkw BMW hinter dem Kleintransporter in gleicher Richtung. Vor der Einmündung Kreisstraße 29/Landstraße 367 fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst rechts an dem verkehrsbedingt wartenden Kleintransporter vorbei, touchierte diesen dabei und prallte geradeaus gegen das geschlossene Eingangstor eines dortigen Gebäudes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 19-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer des Kleintransporters wurde ebenfalls leicht verletzt und ambulant behandelt. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe an der Unfallstelle ab. Die Ermittlungen dazu, wie es zu dem Unfall kommen konnte, dauern weiter an.

