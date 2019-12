Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Brake +++ Radfahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 78-jährige Frau aus Brake am Donnerstag, 12. Dezember 2019, gegen 13:55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Weserstraße in Brake.

Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Parkplatz des Verbrauchermarktes. Dabei kam sie von der Weserstraße und fuhr in Richtung Haupteingang. Beim Queren eines Fahrstreifens auf dem Parkplatz wurde sie vom Opel einer 44-jährigen Frau aus Stadland erfasst. Die 44-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz in Richtung B212 und übersah die von links kommende Radfahrerin. Es kam zur Kollision zwischen Pkw und Hinterrad des Fahrrads, wodurch die 78-Jährige zu Boden stürzte.

Sie zog sich Verletzungen an Ober- und Unterkörper zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen blieb gering.

Rückfragen bitte an:

Fragen bitte an die

Polizei Brake

Pressestelle

Telefon: 04401/935-115

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell