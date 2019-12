Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Lagerhalle/ Täter schlagen mehrere Scheiben ein

Kleve (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag, 05. Dezember 2019, 16.30 Uhr, bis Freitag, 05.45 Uhr, unerlaubt Zutritt in eine Lagerhalle und in die Fabrikräume eines Handwerkbetriebs an der Siemensstraße. Die Täter schlugen dazu jeweils die Glasscheiben der Fluchttüren ein und gelangten auf die Weise ins Innere. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

