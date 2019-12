Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wetten- Verkehrsunfall/ Zwei PKW beteiligt

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Donnerstag, 05. Dezember 2019, gegen 15.08 Uhr kam es auf dem Gelder Dyck (B 9) in Höhe der Einmündung Tompsche Straße zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren. Ein 24-jähriger Bochumer fuhr ohne auf die Vorfahrt eines 49-Jährigen zu beachten von der Tompsche Straße auf die B 9. Ein 49-jähriger Mann aus Kevelaer, der die B 9 in Richtung Kevelaer befuhr, versuchte noch seinen Opel Frontera zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Citroen Jumper des Bochumers aber nicht verhindern. Der Bochumer wollte ebenfalls die B 9 in Richtung Kevelaer befahren. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Der 24-Jährige verletzte sich schwer und die 53-jährige Beifahrerin im Opel Frontera wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die B 9 wurde zur Unfallaufnahme von 15.40 Uhr bis 16.25 Uhr voll gesperrt. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell