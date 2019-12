Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Drei Firmenenbrüche

Goch (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag, 06.12.2019, auf der Siemensstraße im Industriegebiet in einen Gebäudekomplex, bestehend aus drei Lagerhallen, eingebrochen. Hierzu schlugen sie ein Fenster eines Rolltores ein. Sie erbeuteten u.a. Bargeld sowie Werkzeuge und Maschinen. Bei einem Sicherheitsdienst war gegen 03.00 Uhr ein Alarm aufgelaufen, so dass sich die Tat hier zeitlich einordnen lässt. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

