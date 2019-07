Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Wer kennt den flüchtigen Audifahrer oder seinen Wagen?

Hannover (ots)

Ein Unbekannter ist mit seinem Auto etwa um 03:30 Uhr am Sonntagmorgen (28.07.2019) gegen an der Werderstraße im Stadtteil Vahrenwald parkende Wagen gefahren. Anschließend flüchtete der Gesuchte und touchierte zwei Poller auf der Vahrenwalder Straße. Die Polizei bittet dringend um Hiweise - und insbesondere den Fahrer eines Skoda, der zum Zeitpunkt des Geschehens am Unfallort vorbeigekommen sein soll, sich als Zeuge zu melden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Unfallverursacher mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit, aus der Isernhagener Straße kommend, auf der Werderstraße in Richtung Vahrenwalder Straße unterwegs. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem in einer Parkbucht am Straßenrand abgestellten Audi A4 zusammen, der durch den Aufprall auf einen ebenfalls dort abgestellten Golf Cabriolet geschoben wurde.

Anschließend flüchtete der Unbekannte auf der Vahrenwalder Straße stadtauswärts. Auf seinem Weg fuhr er dort zwei Poller um. Trotz intensiver Suche konnten der Unfallverursacher und sein Wagen bislang nicht aufgefunden werden. Aufgrund von Hinweisen vermutet die Polizei, dass es sich bei dem Wagen um einen schwarzen Audi A4 älteren Baujahres gehandelt haben könnte. Er müsste aufgrund des Hergangs starke Beschädigungen im Frontbereich aufweisen.

Der Schaden beläuft sich insgesamt schätzungsweise auf 10.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Insbesondere wird der Fahrer eines mutmaßlich dunklen Skoda Fabia Variant gebeten, sich zu melden. Er soll zum Unfallzeitpunkt in Richtung Schützenstraße unterwegs gewesen sein. Dieser und alle weiteren Hinweisgeber auf Fahrer oder Audi werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0511-109-2717 zu melden. /ahm

