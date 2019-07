Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenwald: Imbiss durch Feuer vollständig zerstört - Polizei geht von technischem Defekt aus

Hannover (ots)

In der Nacht zu Freitag (26.07.2019), gegen 04:00 Uhr, ist ein Imbiss an der Melanchthonstraße durch ein Feuer komplett zerstört worden. Nach ihren heutigen Untersuchungen geht die Kriminalpolizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Mehrere Zeugen waren auf die Flammen an dem Imbiss aufmerksam geworden und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte das in Vollbrand stehende Gebäude, dass vollkommen zerstört wurde. Das Dach einer angrenzenden Garage wurde durch das Feuer ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Brandexperten der Kriminalpolizei haben den Geschehensort heute untersucht und gehen davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt an der Elektrik verursacht wurde.

Den Schaden schätzen die Ermittler auf 35 000 Euro. / schie, has

