POL-H: Burgdorf: Rettungshubschrauber-Besatzung bemerkt Waldbrand

Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 4 hat am Donnerstag, 25.07.2019, gegen 17:00 Uhr einen Waldbrand an der Straße Am Fuhrenkampe (Ramlingen-Ehlershausen) entdeckt. Die Feuerwehr hat eine Ausbreitung verhindern können.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Besatzung des Hubschraubers beim Überflug den Brand bemerkt und sofort die Brandbekämpfer alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Ramlingen-Ehlershausen, Wettmar, Otze und Evensen konnten die Flammen auf rund 1.000 Quadratmetern löschen. Gegen 19:30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, sodass es nur noch zu Nachlöscharbeiten kam.

Brandermittler haben bisher keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Eine Schadenssumme lässt sich aktuell nicht beziffern. /has, schie

