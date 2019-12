Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Supermarkt

Uedem (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag, 06.12.2019, in den EDEKA-Markt auf der Bahnhofstraße eingedrungen. In das Gebäudeinnere gelangten sie offenbar über den sogenannten "Leergutkäfig". Sie brachen einen Zigarettenschrank auf und entwendeten den Inhalt. Darüber hinaus ließen sie noch Alkoholika und leere Getränkekisten mitgehen. Die Tatzeit lässt sich auf ca. 01.30 Uhr bestimmen, da zu dieser Zeit bei einem Bewachungsunternehmen ein Alarm aufgelaufen war. Aufgrund der Sperrigkeit des Diebesgutes muss dieses mit einem Fahrzeug, ggf. mit Anhänger, abtransportiert worden sein. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

