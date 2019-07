Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Verkehrskontrolle Hinte - Verkehrsunfall Marienhafe - Seitenabstand nicht eingehalten

Altkreis Norden (ots)

Norden - Verkehrskontrolle: Bei einer Verkehrskontrolle in Norden, Rheinstraße, wurde am Mittwoch, 17.07.2019, gegen 07.15 Uhr ein PKW Ford angehalten und der Fahrer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 34-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Gegen die 62-jährige Fahrzeughalterin wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da sie dem 34-jährigen ihr Fahrzeug überlassen hatte, obwohl er keinen Führerschein besaß.

Hinte - Verkehrsunfall: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 17.07.2019, gegen 09.25 Uhr in Loppersum auf der Bundesstraße 210. Der 40-jährige Fahrer eines Opel Zafira kam aus Richtung Emden und wollte nach links in den Moorweg abbiegen. Er ordnete sich in die markierte Linksabbiegespur ein und wurde trotzdem von dem nachfolgenden 53-jährigen Mazda-Fahrer überholt. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 6.000,- EUR entstand.

Marienhafe - Seitenabstand nicht eingehalten: Ein VW Golf wurde in Marienhafe von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch, 17.07.2019, zwischen 08.30 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Marktplatz. Die linke Fahrzeugseite des VW wurde dabei zerschrammt und ein Schaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

