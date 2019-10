Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Kirchhundem (ots)

Am späten Freitagabend ereignete sich in Würdinghausen ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein 37-jähriger befuhr mit seinem Pkw die Albaumer Straße und touchierte hierbei einen anderen Pkw. Unbekümmert setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, konnte jedoch durch Mithilfe eines Zeugen an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Die Polizeibeamten stellten schnell fest, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobe, die Einbehaltung des Führerscheins sowie die Fertigung entsprechender Anzeigen waren die Folge.

