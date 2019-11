Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Radfahrer übersehen

Lautenbach (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Montagmorgen ein Radfahrer in der Hauptstraße zu, als ihn gegen 9:40 Uhr ein Autofahrer offenbar übersah. Der Ford-Fahrer war auf dem Verbindungsweg von der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Als er dort einbiegen wollte, so der bisherige Stand der Ermittlungen durch die Beamten des Polizeipostens Oberkirch, übersah er den ohne Helm fahrenden Radler. Durch den Zusammenstoß zog sich dieser schwere Verletztungen zu, woraufhin er durch den Rettungsdienst in ein Offenburger Klinikum gebracht wurde.

