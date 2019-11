Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Folgenloser Brand

Baden-Baden (ots)

Am späten Sonntagabend wurde in der Innenstadt von Baden-Baden aufgrund der Meldung einer erheblichen Rauchentwicklung ein Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 35-jähriger Bauarbeiter, der sich in einem Gebäude in der Straße "Im Eichelgarten" befand, hatte gegen 22:20 Uhr den Kamin des Hauses angezündet, wodurch es zur Entwicklung des Rauches kam. Folglich verständigten Nachbarn die Feuerwehr. Das Kaminfeuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletze oder ein Sachschaden waren nicht zu beklagen. /jh

