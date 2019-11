Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Beim Rangieren beschädigt und geflüchtet

Lahr (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat auf dem Parkplatz des Arena Einkaufsparks am Samstag, zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr, beim Rangieren in einer Parklücke einen geparkten Mercedes beschädigt. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am beschädigten Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07821 277-200 beim Polizeirevier Lahr zu melden

