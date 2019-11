Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Identifiziert

Hügelsheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann, der seit Anfang November im Bereich einer Bushaltestelle in der Hauptstraße des Öfteren einen Jungen angesprochen haben soll, dürfte identifiziert sein. Am Samstagmittag konnten die Beamten des Polizeireviers Rastatt nach einem Hinweise einen Mann kontrollieren, bei dem es sich mutmaßlich um den Verdächtigen handeln dürfte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bestehen Zweifel an der Ernsthaftigkeit seines Handelns. Der Mann steht aufgrund einer geistigen Einschränkung unter Betreuung.

