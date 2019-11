Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer zusammengestoßen und verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochmorgen sind auf einem Radweg in Karlsruhe zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen und haben sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 22-jähriger Radfahrer und eine 38-jährige Radfahrerin den Radweg in der Dumersheimerstraße in entgegengesetzter Richtung. Da der 22-Jährige dabei sein Mobiltelefon benutzte, geriet er zu weit nach links, woraufhin es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 38-Jährigen kam. Hierdurch erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen, die aber nicht unmittelbar vor Ort behandelt werden mussten. Am Fahrrad der 38-Jährigen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

