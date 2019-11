Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Geschädigte nach Fahrraddiebstahl gesucht

Bild-Infos

Download

Pforzheim (ots)

Bereits am Mittwoch, 30.10.2019 wurden insgesamt sechs Jugendliche vorläufig festgenommen, da sie im Verdacht stehen, mehrere Fahrräder entwendet zu haben. Die Gruppe wurde gegen 01:25 Uhr durch einen Zeugen gemeldet. Als die Personen in der Dillsteiner Straße einer Kontrolle unterzogen werden sollten, flüchteten sie sofort. Im Rahmen der Fahndung konnten alle Jugendliche angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Eltern überstellt. Vier der bei den Jugendlichen festgestellten Fahrräder konnten bislang nicht ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein silbernes Mountainbike der Marke Giant, ein blau-weißes Mountainbike der Marke Scott, ein dunkelgraues Mountainbike der Marke Mig und um ein grünes Mountainbike der Marke Winora.

Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311 in Verbindung zu setzten.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell