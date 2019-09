POL-LDK: - Überfall auf Lasterfahrer auf Parkplatz der A45 - Benz prallt gegen Laterne und Mauer - Biker übersehen - Frontalcrash in Wetzlar

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Sinn - A45: Brummifahrer auf Autobahn-Parkplatz überfallen / Duo flüchtet mit Transporter -

Am späten Sonntagabend (29.09.2019) überfielen zwei Männer auf einem Parkplatz der A45 bei Sinn einen Brummifahrer. Sie erbeuteten sein Portemonnaie und die Fahrzeugschlüssel. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 23.00 Uhr fuhr der 29-jährige Lkw-Fahrer den Parkplatz "Ebersbach" zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen, in Fahrtrichtung Hanau an. Er stieg aus, um seine Ladungssicherung zu überprüfen. Plötzlich standen zwei Männer vor ihm. Einer der Täter bedrohte ihn mit einer Schusswaffe, der zweite Täter versetzte ihm einen Schlag gegen den Kopf. Das in Bremen lebende Opfer mussten seinen Geldbeutel und die Fahrzeugschlüssel an die beiden herausgeben. Anschließend flohen die beiden Räuber in einem dunklen Transporter, ähnlich einem Sprinter.

Beide Männer waren dunkel gekleidet. Einer war zwischen 1,90 und 2,00 Meter groß und kräftig. Sein Komplize zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und von kräftiger, durchtrainierter Statur. Er trug einen dunklen Blouson aus glänzendem Stoff, an dem ein weißes Emblem "NY" auf der Brust aufgebracht war. Die Männer sprachen gebrochen Deutsch. Das Opfer geht davon aus, dass sie aus dem osteuropäischen Raum stammen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall gestern Abend auf dem Parkplatze "Ebersbach", zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen, beobachtet? - Wem sind die beiden Männer mit dem Transporter dort noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Bischoffen: Benz gegen Laterne und Mauer -

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für den Aufprall eines Mercedes-Benz gegen eine Laterne sowie gegen eine Hauswand. Der 19-jährige Fahrer eines 190er Benz war am Sonntagnachmittag (29.09.2019), gegen 13.40 Uhr von Endbach kommend auf der Günteroder Straße unterwegs. Hier besteht ein Tempolimit von 30 km/h. In einer Kurve verlor der aus Hohenahr stammende Benz-Pilot die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte gegen einen Laternenmast und krachte gegen eine Bruchsteinmauer. Er zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm seine Erstversorgung und transportierte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 4.500 Euro.

Wetzlar-Niedergirmes: Biker übersehen -

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah ein Audifahrer am Samstagnachmittag (28.09.2019) einen von hinten herannahenden Motorradfahrer. Gegen 15.00 Uhr hielt der Audi am Straßenrand des Niedergirmeser Weges und wollte in Richtung Gabelsberger Straße weiterfahren. Mit dem linken vorderen Kotflügel touchierte er den 50-jährigen Biker aus Wetzlar, der daraufhin zu Boden stürzte. Nach einer ersten Einschätzung der Rettungssanitäter zog er sich eine Rippenprellung zu. Nach ambulanter Behandlung durfte er das Wetzlarer Krankenhaus wieder verlassen. Der 36-jähriger Unfallgegner aus Langgöns blieb unverletzt. Die Schäden am Audi und an der Yamaha beziffert die Polizei auf insgesamt rund 5.000 Euro.

Wetzlar: Frontalcrash fordert vier Verletzte -

Abgelenkt durch ihr Kinder auf dem Rücksitz, verursachte eine 25-jährige Mazdafahrerin in der Nacht von Freitag (27.09.2019) auf Samstag (28.09.2019) einen Frontalzusammenstoß auf der Braunfelser Straße. Um kurz nach Mitternacht fuhr die Wetzlarerin mit ihrem CX5 von der Innenstadt kommend in Richtung Steindorf. Durch ihr schreiendes Kind abgelenkt, geriet sich auf die Gegenfahrspur. Dort prallte sie nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi gegen einen Baum, der Mazda kam nach etwa 100 Meter quer auf der Braunfelser Straße zum Stehen. An beiden Fahrzeugen riss jeweils die vordere linke Radaufhängung ab. Die Unfallfahrerin, ihr 39-jähriger Mitfahrer und das zweijährige Kind erlitten ebenso leichte Verletzungen wie die 25-jährige Wetzlarerin im Audi. Für die Insassen im Mazda ging es mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik Gießen, ihre Unfallgegnerin wurde im Krankenhaus Wetzlar versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 25.000 Euro.

