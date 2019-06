Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Diebstahl an der Lingener Straße

Fürstenau (ots)

Ein Fachhandel für Zäune und Pfosten an der Lingener Straße erhielt in der Nacht zu Mittwoch ungebetenen Besuch. Unbekannte Täter schlichen sich vermutlich um kurz nach Mitternacht auf das Firmengelände und nahmen mehrere Stabgitterzaunelemente, diverse Rollen Weidezaun sowie mehrere Zaunpfosten mit. Die Polizei in Fürstenau bittet um Hinweise auf die Täter und insbesondere auf das Fahrzeug, mit dem das Diebesgut abtransportiert wurde. Telefon: 05901-95950.

