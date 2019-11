Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Trier

Trier (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 15. und dem 19. November brachen bislang Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Mariahof ein. Die Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen über eine zuvor aufgebohrte Haustür in die Wohnung ein und dursuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar.

Die Kriminalinspektion Trier hat die Ermittlung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Trier in Verbindung zu setzen, tel.: 0651/9779-2290.

Die Polizei empfiehlt, Nachbarn und Bekannte über eine anstehende Abwesenheit zu informieren. Schauen Sie gemeinsam, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung einen bewohnten Eindruck macht. Weitere Informationen finden Sie unter: https://s.rlp.de/VoIYQ

