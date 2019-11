Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Raubdelikt am Trierer Hauptbahnhof

Trier (ots)

Am Samstag, dem 16. November 2019, ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr am Hauptbahnhof in Trier ein Raubdelikt. Der bislang unbekannte Täter forderte von einem Passanten Bargeld und drohte ihm mit Schlägen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in ein nahegelegenes Haus. Der männliche Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 190cm groß, schlank, kurzer Vollbart, kurzes lockiges Haar. Zudem trug er eine schwarze Hose, eine dunkle Jacke und weiße Schuhe.

Die Kriminalinspektion Trier hat die Ermittlung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Trier in Verbindung zu setzen, tel.: 0651/9779-2290.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



