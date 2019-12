Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrszeichen landet in Windschutzscheibe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch den starken Wind am Freitagnachmittag (13.12.2019), ereignete sich gegen 18.45 Uhr in der Mittelhambacher Straße in Neustadt an der Weinstraße ein Verkehrsunfall. Infolge einer starken Windböe knickte ein dort am Straßenrand befindliches Verkehrszeichen ab und fiel auf die Windschutzscheibe eines dort gerade vorbeifahrenden VW Touran. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000,- EUR.

