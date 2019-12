Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: zwei Verkehrsunfälle in Ehningen

Wohnungseinbruch in Deckenpfronn

Ludwigsburg (ots)

Ehningen, Alkoholbedingter Verkehrsunfall

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr, ereignete sich in Ehningen ein Verkehrsunfall. Die 46 jährige Lenkerin eines Ford Ecosport befuhr die Bühlallee und kam auf Höhe der Kindertagesstätte, auf Grund erheblicher Alkoholisierung, im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Verkehrsschild und abschließend mit einem Baum. Die Fahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro an Fahrzeug und Verkehrseinrichtungen.

Ehningen, Kreis Böblingen: Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

In der Nacht zum Samstag, 14.12.2019, befuhr ein 24-jähriger Lenker eines Audi A3 die regennasse Maurener Straße in Ehningen. Er touchierte mit seinem Vorderreifen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit eine Verkehrsinsel. Infolgedessen kam das Fahrzeug ins Schlingern, prallte gegen eine Lichtzeichenanlage und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die beschädigte Lichtzeichenanlage musste durch den örtlichen Bauhof abgesichert werden.

Deckenpfronn: Wohnungseinbruch Im südlichen Stadtteil von Deckenpfronn hat ein unbekannter Täter am Freitag zwischen 15.30 und 20.50 Uhr eine Terrassentür von einem Einfamilienhaus eingeschlagen. Beim Durchsuchen der Räume fielen ihm Schmuckstücke in die Hände. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienstliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/27080, entgegen.

