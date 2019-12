Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstagmittag, den 14.12.2019, kam es gegen 15:21 Uhr auf der Kreuzung der B37/Bruchstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 58-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Motorradfahrer aus Bad Dürkheim befuhr mit seiner Suzuki die B37 von Bad Dürkheim kommend in Richtung der Autobahn A650. Die beteiligte 22-jährige Autofahrerin aus Bad Dürkheim befuhr mit ihrem Fiat die Bruchstraße und überquerte die Bruchkreuzung geradeaus in Richtung der Auffahrt zur B 271. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer Verletzungen erlitt und ins Krankenhaus verbracht werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro. Da die beiden Unfallbeteiligten angaben, dass die Ampelanlage auf ihrer Fahrspur Grünlicht anzeigte, wird nach Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und diesbezüglich Hinweise geben können.

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim ist telefonisch unter 06322/963-0 oder schriftlich unter der E-Mailadresse pibadduerkheim@polizei.rlp.de erreichbar.

