Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vers. Einbruch in Cafe und Pkw-Aufbruch u.a.

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht zum 15.12.19 die Eingangs- und Terrasssentür an einem Cafe in der Salinenstraße aufzuhebeln, was Ihnen aber nicht gelang. Der dadurch entstandene Schaden konnte nocht nicht bezifert werden.

Möglicherweise die selben Täter schlugen im selben Zeitraum an einem in der Salinestraße, unweit des Cafes geparkten Pkw eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Pkw nach bisherigen Feststellungen Kleidungsstücke und etwas Münzgeld. Auch hier kann der genaue Schaden noch nicht beziffert werden.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten bisher unbekannte Täter das Vorhängeschloss an einem Kühlanhänger des zuvor genannten Cafes in der Salinenstraße bereits in der Nacht zum 09.12.19 aufgebrochen und aus dem Kühlanhänger, der auf der Terrasse in der Nähe des Cafes im Kurpark stand zwei Kuchen entwendet. Der Schaden wird auf ca. 70,- Euro beziffert.

Inwieweit ein Zusammenhang mit den beiden am Wochenende stattgefundenen Taten besteht, steht noch nicht nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

