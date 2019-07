Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Mehrere Autos beschädigt

Heiden (ots)

Mutwillig abgetreten haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Heiden die Außenspiegel an mehreren Wagen. Die betroffenen Fahrzeuge standen an der Schubertstraße und an der Beethovenstraße. Ein Zeuge hatte gegen 01.00 Uhr einen lauten Knall gehört. Als er nachschaute, sah der Mann drei Jugendliche neben seinem Fahrzeug. Der Zeuge wollte daraufhin am Auto nach dem Rechten sehen, das Trio hatte sich inzwischen allerdings entfernt. Wie sich herausstellte, hatten die Jugendlichen auf ihrem Weg auch mehrere Bio-Abfalltonnen umgeworfen. Die Tatverdächtigen waren circa 19 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatten ein Fahrrad dabei. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

