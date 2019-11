Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Junge Frau ausgeraubt - Täter flüchtet.

Lippe (ots)

Am gestrigen Morgen (28.11.2019) wurde eine 18-Jährige in der Dalbker Straße vor einem Supermarkt von einer männlichen Person überfallen. Er erbeutete gewaltsam einen 10-Euro-Schein aus ihrer Jackentasche und floh in unbekannte Richtung. Er ließ die verletzte Frau zurück, die sich in eine Kita rettete. Von dort wurde die Polizei alarmiert, die schon wenige Minuten später eintraf, den Täter jedoch im Rahmen der Fahndung nicht mehr stellen konnte. Er wurde durch das Opfer beschrieben als männlich, mit kurzen braunen Haare, ca. 180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und roten Turnschuhen. Er habe deutsch ohne Akzent gesprochen. Wenn Sie sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, richten Sie diese bitte an die Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell