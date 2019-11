Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbrecher im Getränkemarkt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte stiegen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Getränkemarkt in der Stukenbrocker Straße ein. Nachdem die Einbrecher eine Tür gewaltsam aufgehebelt hatten, durchsuchten sie den Markt nach Wertgegenständen. Fündig wurden sie in Form von Zigaretten. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Die Täter richteten Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro an. Hinweise zu dem Einbruch erbittet das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell